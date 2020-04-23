После реабилитации его вернут в живую природу.

В Москве поймали маленького лисенка

Фото: 5-tv.ru

Маленького лисенка обнаружили сегодня на юге Москвы. Жители поймали его и передали в центр реабилитации диких животных. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Маленького лисенка жители поймали во дворе дома в Южном округе Москвы и передали в центр реабилитации животных. ​Инцидент произошел 23 апреля во дворе одного из домов по Шипиловскому проезду», — рассказал руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский.

По словам специалистов, лисенку чуть больше двух месяцев, он находится в удовлетворительном состоянии. После прохождения реабилитации его хотят вернуть в живую природу.

Кульбачевский добавил, что за год поступает до 400 обращений о найденных лисицах в черте Москвы, больше всего — в южном округе. В данный период лисы часто выбегают в город в поисках корма. А сейчас их повышенная активность связана, возможно, с режимом самоизоляции жителей: зверьки еще больше осмелели и стали чаще приближаться к жилым домам.

Руководитель департамента природопользования призвал жителей не трогать лис и не приближаться к ним, а также не подкармливать, потому что это влечет за собой нарушение естественного уклада их жизни. В случае необходимости лучше обратиться к специалистам.

«Если животное находится на территории образовательного учреждения или очевидно нуждается в помощи, например, ранено, тогда, пожалуйста, звоните на горячую линию и вызывайте на помощь специалистов», — отметил Кульбачевский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Петербурга держит в однокомнатной квартире семь собак и двух рысей.

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