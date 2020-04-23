Авария произошла на 35-м километре автодороги «Петербург-Свердлово-Всеволожск».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @id77500300

Трое малышей и женщина госпитализированы с травмами в больницу города Всеволожск после того, как водитель на автомобиле ВАЗ сбил их на трассе в Ленобласти. Об этом сообщает областное ГИБДД.

«В результате ДТП пострадали пешеходы: женщина 1986 года рождения, девочка 2013 года рождения, мальчик 2012 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Все пешеходы доставлены в центральную больницу города Всеволожска с травмами различной степени тяжести», — заявили в ведомстве.

ГИБДД РФ

Известно, что авария произошла на 35-м километре автодороги «Петербург-Свердлово-Всеволожск». Обстоятельства произошедшего выясняются.

ВКонтакте @id77500300

Читайте также

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
75.13
-1.91 81.15
-2.53
История одного утра: Как себя ведут знаки зодиака в момент пробуждения

Последние новости

21:23
Наташа Королева объяснила, как воспитать сына, чтобы о нем написали в Forbes
21:11
Владимир Путин направил приветствие участникам открытия акции «Вахта памяти»
21:00
Собянин: мы не хотим развития сценария ввода войск в Москву
20:51
Личный водитель Бабкиной прокомментировал информацию о заражении коронавирусом
20:45
Российский триллер о «заражении» инопланетянином выходит в Сеть
20:30
Водитель на легковушке сбил женщину с тремя малышами на трассе в Ленобласти

Сейчас читают

Экс-супруга адвоката Жорина «спалила» его, оставив комментарий под фото
Как определить влюблен ли в вас мужчина согласно его знаку зодиака
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок