Водитель на легковушке сбил женщину с тремя малышами на трассе в Ленобласти
Авария произошла на 35-м километре автодороги «Петербург-Свердлово-Всеволожск».
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Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @id77500300
Трое малышей и женщина госпитализированы с травмами в больницу города Всеволожск после того, как водитель на автомобиле ВАЗ сбил их на трассе в Ленобласти. Об этом сообщает областное ГИБДД.
«В результате ДТП пострадали пешеходы: женщина 1986 года рождения, девочка 2013 года рождения, мальчик 2012 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Все пешеходы доставлены в центральную больницу города Всеволожска с травмами различной степени тяжести», — заявили в ведомстве.
Известно, что авария произошла на 35-м километре автодороги «Петербург-Свердлово-Всеволожск». Обстоятельства произошедшего выясняются.
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