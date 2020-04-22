«Женская революция»: Психолог объяснил, почему Самойлова, Анохина и Муцениеце сбежали от мужей

В российском шоу-бизнесе пары распадаются одна за другой. Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом после того, как ее муж «ушел в загул», не мог справиться с желанием употреблять алкоголь и запрещенные вещества и начал вести себя неадекватно. Агата Муцениеце была вынуждена сбежать от Павла Прилучного из-за того, что он якобы поднял на нее руку и не мог контролировать свою агрессию. Бросила мужа и телеведущая Айза Анохина. Теперь она в одиночку воспитывает двоих детей.

Чем объясняется тенденция российских знаменитостей обрывать отношения и начинать вести независимую жизнь, рассказал социальный психолог по гендерным отношениям Александр Шахов. По его словам, в последнее время действительно можно наблюдать рост разводов. Это происходит сразу по нескольким причинам.

Во-первых, женщины, которые в средневековые времена были полностью зависимы от своих мужей, в XXI веке обрели полную свободу, в том числе экономическую, отметил эксперт. Они овладели многими профессиями и стали представлять полноценных конкурентов для противоположного пола.

«Это тенденция, которая захватила весь мир, и до нас, до России, только докатывается. В России сейчас происходит тихая женская революция. В чем она заключается? В России до сих пор сохранялась патриархальный тип гендерных отношений, он характерен для нашей цивилизации. В далекие времена женщина без мужчины просто не могла выжить. <…> Сейчас технический прогресс уровнял возможности мужчины и женщины. Любая женщина может сесть на эскалатор, грузовик, взять в руки автомат. <…> Гендерные отношения меняются. Мы вынуждены вырабатывать новые, отличные от гендерных ролей», — подчеркнул психолог.

Кроме того, по мнению Шахова, многие женщины выбирают в качестве партнера абьюзера — человека, который начинает манипулировать своей избранницей и оказывать на нее психологическое давление. Вероятно, с такой же моделью отношений столкнулись Муцениеце, Самойлова и Анохина.

«Большинство времени женщина экономически зависела от мужчины, поэтому, конечно, попадала в зависимые отношения, в абьюзерские отношения. Абьюзеры — это партнеры, которые оказывают психологическое, физическое, экономическое принуждение или давление на своего партнера. Сейчас, когда женщины получают большую экономическую независимость и большую экономическую возможность, они менее зависимы от мужчин, и женщины сейчас не готовы мириться с этим зависимым положением», — отметил специалист.

В качестве другой причины, по которой распадаются браки, специалист назвал деградацию мужских моральных принципов.

«С другой стороны, на лицо нравственная моральная деградация мужских принципов. Сейчас широкие сексуальные возможности появились, в Instagram женщины выкладывают сексуальные фотографии, секс используется в рекламе, насилие спокойно воспринимается в кино и СМИ. Это все стимулирует „мачизм“, мужское агрессивное поведение. И это все стимулирует абьюзерство», — пояснил Шахов.

Он добавил, что на агрессивное поведение представителей сильного пола может также влиять их эмоциональная подавленность, возникшая вследствие роста социального положения женщины.

«Еще одна из причин, почему мужчина начинает вести себя агрессивно — это некая фрустрация, подавленность мужчины. Мужчина потерял свою гендерную роль, он был добытчиком, а сейчас обязанности равные, и поэтому мужчина не видит своей роли, поэтому мужчина старается убегать от реальности. Сейчас количество конкурентов возросло: раньше мужчины конкурировали только с мужчинами, а теперь им надо конкурировать и с женщинами. <…> И все это заставляет мужчин убегать от реальности в алкоголь, компьютерные игры, в сексуальную зависимость в игровую зависимость. <…> Поэтому я прогнозирую, что число независимых женщин будет расти», — рассказал эксперт.

Чтобы не попасть на уловки абьюзера и не стать жертвой неудачных отношений, эксперт дал женщинам несколько советов по тому, как вычислить такого партнера.

«Абьюзеры — они же альфасамцы — они же тестостероновые самцы, это мужчины, традиционно привлекающие женщин. <…> Чем более мужественное, мачинное, маскулинное поведение, тем больше шансов, что он будет абьюзером. Если вы хотите приручить тигра, какое-то время придется ходить в шрамах», — подчеркнул Шахов.

Он отметил, что мужчины, относящиеся к данной категории, всегда будут пытаться манипулировать своими спутницами, причем делать это, используя различные приемы.

«Манипуляторы искусно скрываются, это проблема, но по некоторым признакам это можно узнать. <…> Например, газлайтинг — это манипуляция которая заключается в том, что манипулятор превращает черное в белое: «я могу свободно общаться с женщинами, ставить им лайки, но если ты мне это запрещаешь, значит ты ограничиваешь мою свободу, а значит, ты меня не любишь «. <…> Еще один манипулитивный прием, который должен насторожить женщину, это ситуация: «я всегда прав, какие бы ни были ссоры или разговоры».<…> Наличие любых зависимостей в анамнезе: алкогольная, наркотическая, игровая зависимость — это все сигналы, которые будут говорить о том, что вы попадете в состояние абьюза», — поделился психолог.

Шахов рекомендовал женщинам ни за что не терпеть насилие по отношению к себе и бежать из семьи, если становится видны первые признаки абьюзерских отношений. П словам специалиста, помочь спасти брак в этом случае сможет только квалифицированный психолог.

«Если вы уже видите, что у вас есть отношения абьюзерские, приготовьте что-то для побега, у вас должна быть сумма свободная, спрятанная где-то, вы должны договориться с родными или друзьями, у вас должно быть место, куда можно убежать. <…> Я как психолог рекомендую ни в коем случае не терпеть физическое насилие, если хоть один эпизод был, вы не должны жить с этим человеком, пока он и вы не пройдете психотерапию», — резюмировал Шахов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга скандально известного рэпера Джигана Оксана Самойлова, недавно заявившая о решении подать на развод из-за некорректного поведения возлюбленного, вновь напомнила музыканту о его проступках.