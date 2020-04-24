Башаров заявил, что оскорбительные посты о бывшей жене от его имени выложил другой человек

Актер Марат Башаров заявил, что не ведет страницу в Instagram. Перед этим в профиле с его фотографией, именем и фамилией появилась целая серия оскорбительных постов о бывшей жене артиста Елизавете Шевырковой.

«Какой-то бред. Вы посмотрите, пожалуйста, сами. И объясните мне, у кого пост. Какой пост? Что за пост? <…> Какую страницу? У меня нет Instagram. Это выкладывает человек, который занимается этим», — ответил актер на вопросы «360» о публикациях про его бывшую жену.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее в Instagram-аккаунте, который Марат Башаров отказался признать своим, появилось видео ссоры с Шевырковой. Та обвинила оператора с голосом, который похож на голос Башарова, в чрезмерном употреблении спиртного при сыне и разрушении психики ребенка. Тот в ответ заявил, что Шевыркова его ударила. В подписи к видео говорилось, что Елизавета прилетела из Испании и пыталась забрать сына.

Спустя какое-то время на той же странице в Instagram появилась серия оскорбительных постов о Шевырковой. Содержание у них выглядит малосвязанным — орфография и пунктуация автора сохранены.

«Эта девушка, вчера, осквернив мою душу и ее бывший дом, назвав меня пьяницей, обидела всех мусульман!!! <…> Остерегайтесь этого человека! , она еще с мамой», — гласит подпись к снимку Елизаветы.

Instagram @marabash1

«Оно даже не приехало… соседка дома „оно“ снимало… а деньги, оно, уже просит…: -))) ненасытное-оно: -)» — подписал некто фотографию, на которой запечатлены Башаров и Шевыркова.

Instagram @marabash1

«Приехала мама, сказала при сыне, что папа пьяный! Начала бить меня при ребенке оскорблять, называть… Забрала ребенка!» — подписано видео, снятое непосредственно Маратом на телефон.

Instagram @marabash1

Стоит отметить, что первый пост в Instagram-аккаунте, от которого Башаров открестился, был опубликован в феврале 2019 года. На странице множество фотографий и видео, на которых запечатлен актер, члены его семьи, коллеги и друзья. Часть из фото и роликов он, очевидно, снял сам.

Марат Башаров развелся с Елизаветой Шевырковой в марте 2019 года. В течение долгого времени актер отрицал их расставание, называя развод фиктивным. Обе его бывшие супруги рассказывали, что артист злоупотреблял алкоголем и бил их.