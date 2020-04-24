Президент ЮАР десять секунд не мог надеть маску во время обращения к нации

Сирил Рамапоса не смог показать, как правильно надевать маску, зато стал героем соцсетей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @TheDiall

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса в течение десяти секунд не мог надеть медицинскую маску во время телевизионного обращения к нации в связи с пандемией коронавируса нового типа.

С речью в прямом эфире Рамапоса выступил 23 апреля. Он объявил, что с 1 мая в ЮАР будет ослаблен ряд карантинных мер, введенных 26 марта. В конце обращения президент призвал граждан не забывать о ношении медицинских масок. Он попытался продемонстрировать процесс надевания одной из них на собственном примере, но что-то пошло не так.

Неуклюжесть президента почти мгновенно сделала его героем соцсетей. Пользователи сети массово распространяют видео с Рамапосой, сопровождая их едкими комментариями.

«Это я, когда мама просит меня порезать лук».

«Сирил — предсказывает будущее».

«Если знаете, вы поймете».

«Челлендж».

«Наш Intel».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пингвины оккупировали улицы африканского города из-за коронавируса. Птицы осмелели из-за отсутствия людей на улицах.

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