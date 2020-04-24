Президент ЮАР десять секунд не мог надеть маску во время обращения к нации
Сирил Рамапоса не смог показать, как правильно надевать маску, зато стал героем соцсетей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @TheDiall
Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса в течение десяти секунд не мог надеть медицинскую маску во время телевизионного обращения к нации в связи с пандемией коронавируса нового типа.
С речью в прямом эфире Рамапоса выступил 23 апреля. Он объявил, что с 1 мая в ЮАР будет ослаблен ряд карантинных мер, введенных 26 марта. В конце обращения президент призвал граждан не забывать о ношении медицинских масок. Он попытался продемонстрировать процесс надевания одной из них на собственном примере, но что-то пошло не так.
Неуклюжесть президента почти мгновенно сделала его героем соцсетей. Пользователи сети массово распространяют видео с Рамапосой, сопровождая их едкими комментариями.
Me When my Mummy tells me to cut the onions: #cyrilramaphosa pic.twitter.com/RJLcbZsjI4— ahmed joosub (@ahmed_joosub7) April 23, 2020
«Это я, когда мама просит меня порезать лук».
Cyril is predicting the future! #CyrilRamaphosa pic.twitter.com/DSITEPDb11— Keegan Tobin-Fredericks (@keegan_tobin) April 23, 2020
«Сирил — предсказывает будущее».
If you know, you know 🚮😂 #cyrilramaphosa #CyrilRamaphosaFaceMask pic.twitter.com/0Ic0FykJ5h— Mr Exquisite (@tbodewarrior) April 23, 2020
«Если знаете, вы поймете».
#CyrilRamaphosaFaceMask challenge 🤣😂😂😂 pic.twitter.com/tY1tEGVVKa— Katlego Liberty (@KatlegoLTweets) April 23, 2020
«Челлендж».
Our own Intel 🤞🏽 #CyrilRamaphosaFaceMask pic.twitter.com/lte5dbpWvg— Thabo Mokoena (@ThaboMokoena23) April 23, 2020
«Наш Intel».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пингвины оккупировали улицы африканского города из-за коронавируса. Птицы осмелели из-за отсутствия людей на улицах.
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