Африканские пингвины оккупировали улицы африканского города

Вынужденная самоизоляция людей из-за COVID-19 все больше добавляет смелости диким животным.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jens Büttner, 5-tv.ru

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Эпидемия коронавируса

Улицы одной из провинций в южной Африке оккупировали пингвины. Группа отважных птиц вышла на прогулку по городку, который опустел из-за пандемии.

Но самые смелые запечатлели, как черно-белое трио неторопливо шествует по тротуару. По мнению экспертов, отсутствие людей на улицах явно прибавило птицам смелости. И они воспользовались шансом изучить незнакомую территорию.

К слову, таких забавных историй по всему миру становится все больше. Как рассказывал 5-tv.ru, из последних это были прогулки тех же пингвинов по опустевшим залам океанариума в Самаре и морских львов, захвативших аргентинский курорт.

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Тема:
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