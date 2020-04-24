Певица принарядилась в «домашнюю одежду» и собиралась навести порядок, но наткнулась на непреодолимое препятствие.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Российская певица Полина Гагарина опубликовала на своей странице в Instagram шуточное видео про уборку. Непреодолимым препятствием для наведения порядка стал беспроводной пылесос.

«Я проснулась, привела себя в порядок, надела свою домашнюю одежду и пошла пылесосить. Да, друзья. А как он работает? Куда нажимать?» — растеряно спросила певица, взяв пылесос в руки.

Гагариной в шутку посоветовали вставить денежную купюру в технику, чем насмешили ее. Так и не сумев включить пылесос, артистка решила закончить уборку на этом этапе и пойти пить кофе.

«Домашние хлопоты, уборка — мой конек! С техникой пока на вы. Зато, говорят, я симпатичная!» — подписала Полина видео.

Instagram @gagara1987

Позитивный ролик Гагариной насмешил пользователей. Ее успокаивали, отмечая, что каждый должен заниматься своим делом, и соглашались, что она на самом деле красивая.

«Полиночка, вам не надо пылесосить, Вам петь надо! Каждый должен заниматься своим делом»;

«Я тоже всегда дома шпильки надеваю, когда убираюсь»;

«Полина, красивая вы какая, очень»;

«Кофе пить куда приятнее», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором дочка покормила Полину Гагарину кашей с ложечки. При этом девочка давала наставления.

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