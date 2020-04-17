«Еще одну ложечку»: младшая дочь Полины Гагариной накормила маму кашей
По словам певицы, маленькая Мия строит всех членов семьи.
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Фото, видео: Instagram @gagara1987
Популярная российская певица Полина Гагарина выложила в своем Instagram видео, где показала подписчикам, как проходят ее завтраки с младшей дочкой Мией. Девочка кормит маму с ложечки кашей и при этом дает наставления.
«Ешь много каши. Не будешь много есть, не будешь много прыгать, у тебя не будет сил», — объясняет малышка.
Полина Гагарина послушно выполняет указания дочери и ест кашу. Когда певица говорит Мие, что уже наелась, девочка заставляет ее съесть еще «одну ложечку». Скорее всего, малышка запомнила, как ее совсем маленькой кормила Полина и теперь повторяет за певицей.
«Миюша очень любит меня кормить, и сама себя кормит. Никого не подпускает. А вот Андрюшу мы кормили до самой школы», — подписала видео певица.
Полина также добавила, что Мия очень характерная девочка, вся семья зависит от ее настроения, а старший сын Андрей, наоборот, всегда был очень спокойным мальчиком.
Певица поинтересовалась у подписчиков, похожи ли их дети друг на друга. Пользователи поделились своими историями.
«Сына кормлю, 5 лет ему. Влад говорит: „Мама корми“. В саду, конечно, сам ест. Я не парюсь»;
«У нас то же самое: старший сын, послушный, а дочь весь дом строит»;
«Моя первая дочка названа в честь вас. Она была букой и несмеяной. Сейчас ей почти 9, и она не очень изменилась, а маленькая Сашенька (ей почти 11 месяцев) просто „Мисс улыбка“. Люблю, конечно, безумно обеих», — рассказали подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, Гагарина показала, как ей ставит танец маленькая дочка.
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