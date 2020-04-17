Популярная российская певица Полина Гагарина выложила в своем Instagram видео, где показала подписчикам, как проходят ее завтраки с младшей дочкой Мией. Девочка кормит маму с ложечки кашей и при этом дает наставления.

«Ешь много каши. Не будешь много есть, не будешь много прыгать, у тебя не будет сил», — объясняет малышка.

Полина Гагарина послушно выполняет указания дочери и ест кашу. Когда певица говорит Мие, что уже наелась, девочка заставляет ее съесть еще «одну ложечку». Скорее всего, малышка запомнила, как ее совсем маленькой кормила Полина и теперь повторяет за певицей.

«Миюша очень любит меня кормить, и сама себя кормит. Никого не подпускает. А вот Андрюшу мы кормили до самой школы», — подписала видео певица.

Полина также добавила, что Мия очень характерная девочка, вся семья зависит от ее настроения, а старший сын Андрей, наоборот, всегда был очень спокойным мальчиком.

Instagram @gagara1987

Певица поинтересовалась у подписчиков, похожи ли их дети друг на друга. Пользователи поделились своими историями.

«Сына кормлю, 5 лет ему. Влад говорит: „Мама корми“. В саду, конечно, сам ест. Я не парюсь»;

«У нас то же самое: старший сын, послушный, а дочь весь дом строит»;

«Моя первая дочка названа в честь вас. Она была букой и несмеяной. Сейчас ей почти 9, и она не очень изменилась, а маленькая Сашенька (ей почти 11 месяцев) просто „Мисс улыбка“. Люблю, конечно, безумно обеих», — рассказали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Гагарина показала, как ей ставит танец маленькая дочка.