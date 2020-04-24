Борис Корчевников испугался, что «подхватит» венец безбрачия Анатолия Вассермана
Публицист подарил телеведущему копию своей фирменной жилетки.
Фото: Instagram @b.korchevnikov
Анатолий Вассерман принял участие в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». В качестве подарка он преподнес ведущему точную копию своей жилетки. Об этом сообщает Starhit.ru.
«А венец безбрачия вместе с ним не передается?!» — в шутку поинтересовался Корчевников.
Вассерман уже привык к таким подколам и ни капли не обиделся.
«Нет никакого венца, то лишь последствия юношеской глупости. Был неудачный практический довод в теоретическом споре», — ответил на вопрос Анатолий Александрович.
Публицист 50 лет назад пообещал своему одногруппнику в университете, что до конца жизни не вступит в половую связь. Приходится сдерживать обещания.
Опасения Бориса Корчевникова можно объяснить — ему 37 лет, а он до сих пор холост и без детей, хотя очень хочет стать папой. Родственники ведущего пытаются помочь ему с поиском супруги, однако пока все усилия тщетны.
Близкие Вассермана, наоборот, уже смирились с его вечным статусом холостяка.
«Поначалу близкие относились к этому резко отрицательно. К счастью, у меня есть младший брат, у него дочь», — подчеркнул эрудит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в окружении Бориса Корчевникова сообщили, что у телеведущего диагностирован коронавирус.
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