В окружении Бориса Корчевникова сообщили, что у телеведущего диагностирован коронавирус

Ведущему программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Борису Корчевникову диагностировали коронавирус, сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на источник в окружении журналиста. Информация уточняется.

Несмотря на строгий режим карантина, в последние дни известный телеведущий продолжал съемки в авторском проекте, а также контактировал со многими знаменитостями. Вполне возможно, что COVID-19 Корчевников заразился от кого-то из приглашенных гостей.

«Несколько дней назад он пришел на съемки со всеми признаками больного человека. В тот же день он сдал анализ на коронавирус — результат оказался положительным. Корчевников изолировался у себя дома в Москве, где и продолжает лечение. Ведущий сделал повторный тест. Результат пока неизвестен», — сообщил источник информагентства.

Тем временем по данным 5-tv.ru, 9 апреля у телеведущего взяли мазки, пока информации о результатах теста нет.



В свою очередь пресс-секретарь телеканала «Спас» Татьяна Леоненко опровергла в интервью ТАСС информацию о том, что генеральный директор телеканала Борис Корчевников заболел коронавирусом.

По данным Оперативного штаба, число зараженных коронавирусной инфекцией в России выросло до 11 917. Больные COVID-19 зарегистрированы в 82 регионе страны. Скончались 94 пациента. Отмечается также, что за все время пандемии коронавируса в России было проведено более миллиона тестов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая и певица Надежда Бабкина была госпитализирована с признаками коронавируса.