Экс-солистка «Фабрики» Саша Савельева решила порадовать поклонников знойными снимками с итальянского пляжа, не нарушая режима самоизоляции. Певица поделилась кадрами из фотосессии, которую устроила во время отдыха в европейской стране с подругой-фотографом Машей Вербер. Она стоит на берегу Адриатического моря в черной накидке и серебристом купальнике.

«Вчера был День земли. Не хочется писать каких-то тривиальных фраз. Вы и так все знаете. И Она знает. Несколько дней смотрю видео с природой и наслаждаюсь… поскорее бы вживую», — написала уставшая от пребывания дома звезда.

Instagram @sasha_savelieva

Четыре месяца назад Савельева отказалась от гастролей и заграничных поездок, чтобы заниматься с малышом Леоном. С этой же целью ее супруг и отец мальчика актер Кирилл Сафонов взял творческий отпуск. Семья воссоединилась и не расстается с тех пор, как в столице объявили о режиме самоизоляции. Поэтому мечты о дальних странах и фото из прошлых отпусков — пока все, что остается Саше. Но поклонникам хватает и этого.

«Умопомрачительна со всех ракурсов!»

«Какая красота!»

«Ну, какие формы!»

«Афродита! Самая шикарная!»

«Эти фото заслуживают висеть на стене», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Савельева показала видео со свадьбы.