Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото

Алиса Старжевская
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А также некоторые неожиданные факты биографии известного журналиста и публициста.

Фото, видео: РИА Новости / Александр Уткин, vassermans.ru

Журналист, публицист, участник многих интеллектуальных передач Анатолий Вассерман известен почти каждому в нашей стране. Его личность всегда привлекала внимание зрителей. Об этом сообщает Дзен-канал «Черный кот».

Недавно Анатолий Вассерман поделился откровенными подробностями своих отношений за всю свою жизнь. По его словам, он помнит только одну девушку, в которую был влюблен до того, как дал обет целомудрия 50 лет назад, будучи студентом — Елену Некифирову.

«Было много девушек, которые мне в той или иной мере нравились, но в рамках данного мною по юношеской глупости обета целомудрия, я не фиксировал их в памяти. Поэтому сейчас я даже вспомнить не могу на кого в жизни всерьез обращал внимания. Так что Елена Некифорова запомнилась, как последняя в кого я был влюблен до этого обета», — рассказал Анатолий Александрович.

А многие ли из нас знают, как выглядел Анатолий Александрович в молодости?

Анатолий Вассерман родился в 1952 году в Одессе. Его отец был признанным гением в теплофизике, а мама — бухгалтером. Его интеллектуальные особенности проявились еще в детстве. Уже в четыре года он с легкостью читал книги, а в десять лет увлекся машиностроением. Несмотря на то, что Вассерман пошел в школу только в восемь лет из-за плохого здоровья, у него никогда не было проблем с образованием, и он стремился получать новые знания.

После школы Анатолий обучался в Одессе на факультете инженерии.

Слава к Вассерману пришла после его участия в передаче «Что? Где? Когда?», где он был постоянным гостем. Он также засветился в программе «Своя игра», где даже получил специальное звание лучшего игрока проекта.

В последние годы Вассерман пишет книги, где рассказывает о важных исторических событиях современности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Борис Корчевников испугался, что «подхватит» венец безбрачия Анатолия Вассермана.

Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото

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