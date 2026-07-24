Богатство по-русски: РФ вошла в пятерку лидеров по росту числа миллионеров

Россия вошла в пятерку лидеров по темпам роста числа миллионеров

Россия заняла пятое место в мире по темпам увеличения количества долларовых миллионеров по результатам 2025 года. Этот вывод следует из ежегодного доклада Global Wealth Report 2026 швейцарского банка UBS.

Согласно данным финансовой организации, прирост числа богатейших россиян составил 5,2%. По состоянию на конец прошлого года в РФ официально насчитывалось 447 тысяч долларовых миллионеров — по этому показателю страна заняла 18-е место в общемировом рейтинге.

В пятерку государств, в которых наблюдаются самые высокие темпы роста числа состоятельных граждан, также вошли партнеры России по мировому рынку и соседние страны. Лидирующую позицию заняла Литва, показавшая рост в 8%. Следом за ней расположились Турция с результатом 6,4%, Латвия, где число долларовых миллионеров выросло на 5,7%, и Венгрия с показателем 5,3%. Пятую строчку с Россией разделила Ирландия.

В мире ежедневно статус долларового миллионера получают около 2,6 тысячи человек, выяснили исследователи. Основная концентрация богатства по-прежнему сохраняется в США, там проживает более 40% всех долларовых миллионеров. Это свыше 23,6 миллиона человек. В Западной Европе — 15 миллионов таких граждан, что составляет 25% от их общего числа в мире. В Китае сосредоточено более 5,3 миллиона.

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