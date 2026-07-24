Актер из «Ликвидации» Юрий Лопарев скончался в возрасте 73 лет

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 137 0

Он боролся с онкологическим заболеванием.

Умер актер Юрий Лопарев

Фото: Виноградов Сергей/ТАСС

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Умер актер Юрий Лопарев, известный ролями в сериалах «Ликвидация» и «Глухарь». Об этом сообщила его жена Ирина Фролова агентству ТАСС.

Лопареву было 73 года. Причиной смерти стала долгая болезнь.

«У него было онкологическое заболевание», — рассказала Фролова.

Она также пояснила, что смерть наступила 22 июля и церемония прощания с актером уже состоялась. Однако не уточнила дату и место похорон.

Лопарев родился 20 сентября 1952 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Снимался в кино с 1950-х годов — первую роль исполнил в шестилетнем возрасте. За его плечами работа более чем в 200 проектах. Актер запомнился зрителям по ролям в сериалах «Ликвидация», «Глухарь», «Склифосовский» и ряду других.

Ранее ушел из жизни актер театра и кино, художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. За полгода до смерти врачи диагностировали у него рак легкого с метастазами в головной мозг. 

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