Ледяной вызов: Катя Гордон покорила Северный полюс

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 35 0

Она решилась на рискованный шаг в арктических водах ради памяти своего предка.

Фото, видео: Салынская Анна/ТАСС; Telegram/ Гордон Екатерина/ Gordonekaterina; 5-tv.ru

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Катя Гордон покорила Северный полюс заплывом в ледяной воде

Юрист Катя Гордон покорила Северный полюс, совершив заплыв в открытой ледяной воде. О своем экстремальном достижении она рассказала в Telegram-канале.

«Катя Гордон стала первой женщиной, достигшей Северного полюса вплавь», — написала она в личном блоге.

Перед погружением Гордон перекрестилась и произнесла: «Семья! Друзья! Родина! Господь!». После этого она вошла в воды Северного Ледовитого океана, где температура составляла около минус двух градусов, и доплыла до ледокола «50 лет Победы. Мурманск».

Другие участники экспедиции активно поддерживали ее аплодисментами и возгласами: «Мы гордимся!» и «Красотка!».

Гордон отправилась к Северному полюсу в составе группы «Клуба Полярных Путешествий» на атомном ледоколе. По ее словам, поездку она посвятила памяти своего деда — капитана первого ранга Евгения Прокофьева, который проходил службу в этих местах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на реалити-шоу «Большой куш. Бангкок-2» между Гордоном и блогером Идой Галич вспыхнул конфликт. Юрист обвинила ее в попытках самоутвердиться за чужой счет и лицемерии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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