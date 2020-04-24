Французские каскадеры сняли челлендж о борьбе с коронавирусом
В ролике с помощью монтажа они принимают и передают друг другу удары.
Фото: www.globallookpress.com
Каскадеры французской школы Univers Cascades Campus сняли интересный челлендж, в котором они борються с коронавирусом — Fightcovid. Они выложили ролик на своем канале на Youtube.
В видео с помощью монтажа они принимают и передают друг другу удары, используя различные предметы: бананы, палки, деревья, сковородки, ноутбуки, даже кофты и швабры. Причем съемка идет не в одной локации, а в спальне, саду, спортзале, на природе возле пруда, в номере отеля и так далее.
В одном видео-отрывке для комичности ситуации каскадер моет руки антисептиком перед ударом.
«#CUCchallenge запущен в сети. А теперь… Твоя очередь!» — подписали видео каскадеры.
Пользователи предрекли популярность челленджа и отметили, что даже ощутили эти удары на себе.
«Такое ощущение, что меня только что ударили 20 раз»;
«Довольно круто. Я надеялся, что кто-нибудь улетит с водопада»;
«Будьте готовы взорвать интернет… уже 1 млн просмотров. Скоро этот хит будет на первой странице Reddit! Это круто! Спасибо за то, что сделали мой день!» — прокомментировали подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-5 челленджей, порожденных коронавирусом.
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