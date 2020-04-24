Петербургские школьники смогут уйти на летние каникулы 30 апреля

Петербургские школьники смогут закончить учебный год досрочно либо в обычные сроки — решение примут родители. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина, комментируя многочисленные обращения родителей в адрес директоров общеобразовательных учреждений.

«Обучение будет продолжаться до конца мая, но по заявлению родителей можно закончить обучение до начала мая и уехать на дачу», — сказала она, отметив, что в конце учебного года, как правило, в школах идет повторение пройденного материала.

Возможность получить досрочную аттестацию будет предоставлена всем учащимся, кроме выпускников 9-х и 11-х классов. Она будет проводиться по итогам результатов в трех четвертях. Оценки будут выставлены в электронном журнале.

Таким образом, петербуржцы, которые планируют в мае отправить детей на дачу для соблюдения самоизоляции, могут не переживать из-за, возможно, нестабильного интернета за городом.

Дети, которые останутся в Северной столице, продолжат занятия в дистанционном формате. Для них учебный год закончится 22 мая.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заверил, что традиционное образование не будет полностью заменено дистанционной формой обучения.

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