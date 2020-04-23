Школьное образование не заменят полностью дистанционной формой

Министр просвещения России Сергей Кравцов во время пресс-конференции в ТАСС сообщил, что традиционное образование не будет полностью заменено дистанционной формой обучения. Оно будет его дополнять.

«Мы понимаем, что общение в школе — это бесценно, и, конечно, мы никогда не заменим ту систему школьного образования дистанционным обучением, наоборот, дистанционное обучение будет помогать школьному образованию», — объяснил Кравцов

По его словам, после окончания ограничительных мер из-за COVID-19 дистанционное обучение, которое сейчас используются в начальном и среднем образовании, будет применяться и дальше. Оно будет эффективно, например, во время сезонных подъемов заболеваемости гриппом, или поможет не отстать от программы тем ученикам, которые по состоянию здоровья не могут посещать уроки.

Министерство также создало образовательную платформу «Моя школа online», аналогов которой нет в мире. Уникальность этого проекта заключается в соединении возможностей телевидения, интернета и классических учебников.

Сергей Кравцов отметил, что из-за переноса сроков Единого госэкзамена, благодаря этой платформе, у школьников появилась возможность, находясь дома, обучаться и готовиться к экзаменам. Министерство около двух месяцев работало над этим проектом.

Министр также добавил, что к работе над проектом привлечены лучшие педагоги, методисты, а все содержание онлайн-уроков выверено.

«С 9 до 12 часов каждый день будут транслироваться уроки, синхронизированные с учебниками и электронной платформой. Это поможет качественно подготовиться к экзаменам. Такого нет в мире. Где-то используется только телевидение, где-то только информационная платформа, но такого соединения нет нигде», — добавил Кравцов.

Образовательный телепроект «Моя школа online» может охватить порядка пяти миллионов учащихся. Министерство просвещения также выделило 50 тысяч компьютеров семьям со школьниками для организации дистанционного обучения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября.

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