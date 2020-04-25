Зараженный коронавирусом анестезиолог-реаниматолог умер в Боткинской больнице

Анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий скончался в Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге. У медика подтвердился коронавирус.

Сам врач ранее лечил пациентов с диагнозом COVID-19, эту информацию подтвердили представители СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» на странице «Вконтакте».

Сергей Белошицкий проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет. По предварительным данным, мужчина заразился вирусом во время исполнения врачебного долга.

Болезнь у пациента протекала в тяжелой форме. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти зараженного не удалось. Врачи Елизаветинской больницы выразили благодарность медикам, которые до последнего боролись за жизнь Белошицкого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончался 41 пациент. Общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 366.

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