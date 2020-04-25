В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом
В оперштабе отметили, что большинство погибших от COVID-19 имели ряд сопутствующих заболеваний.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin
За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончался 41 пациент. Общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 366. Такие данные приводит московский Оперативный штаб по борьбе с распространением нового внеклеточного агента.
«В Москве скончался 41 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет», — говорится в сообщении оперштаба.
Отмечается, что большинство погибших от коронавируса имели ряд сопутствующих заболеваний, среди которых: гипертония, вирусный гепатит, лейкоз, сахарный диабет и другие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко призвала россиян не планировать поездки за границу в 2020 году.
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