В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончался 41 пациент. Общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 366. Такие данные приводит московский Оперативный штаб по борьбе с распространением нового внеклеточного агента.

«В Москве скончался 41 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет», — говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что большинство погибших от коронавируса имели ряд сопутствующих заболеваний, среди которых: гипертония, вирусный гепатит, лейкоз, сахарный диабет и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко призвала россиян не планировать поездки за границу в 2020 году.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112