Итальянские ученые раскрыли правду о смертности зараженных коронавирусом

Джанлука Ринальди и Маттеo Парадизи выяснили, что летальность в Ломбардии составила 1,29%, среди людей старше 60 лет — 4,25%.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Salvatore Laporta / Ipa

Тема:
Эпидемия коронавируса

Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, в которой наблюдалось наибольшее число зараженных COVID-19. Не доверившись официальной статистике, эксперты проанализировали тесты жителей десяти населенных пунктов с суммарным населением около 50 тысяч человек.

Согласно результатам исследований, опубликованным на портале medRxiv, с 21 февраля по 4 апреля 2020 года в Ломбардии умер 341 человек, что примерно в пять раз больше, чем в среднем за предыдущие годы.

Кроме того, ученым удалось установить, что тест на COVID-19 показал положительный результат примерно у половины местных жителей. Таким образом, количество летальных исходов от коронавируса составило 1,29%, среди людей старше 60 лет — 4,25%. Эти данные ниже чем в официальной статистике Италии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как изменилась динамика передвижений итальянцев и жителей других стран в условиях пандемии коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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