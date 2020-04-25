Итальянские ученые раскрыли правду о смертности зараженных коронавирусом
Джанлука Ринальди и Маттеo Парадизи выяснили, что летальность в Ломбардии составила 1,29%, среди людей старше 60 лет — 4,25%.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Salvatore Laporta / Ipa
Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, в которой наблюдалось наибольшее число зараженных COVID-19. Не доверившись официальной статистике, эксперты проанализировали тесты жителей десяти населенных пунктов с суммарным населением около 50 тысяч человек.
Согласно результатам исследований, опубликованным на портале medRxiv, с 21 февраля по 4 апреля 2020 года в Ломбардии умер 341 человек, что примерно в пять раз больше, чем в среднем за предыдущие годы.
Кроме того, ученым удалось установить, что тест на COVID-19 показал положительный результат примерно у половины местных жителей. Таким образом, количество летальных исходов от коронавируса составило 1,29%, среди людей старше 60 лет — 4,25%. Эти данные ниже чем в официальной статистике Италии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как изменилась динамика передвижений итальянцев и жителей других стран в условиях пандемии коронавируса.
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