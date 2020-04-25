Не только кашель и температура: медики США расширили список симптомов коронавируса
Врачи назвали четыре состояния, при которых немедленно нужно обращаться за медицинской помощью из-за COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Uwe Anspach
Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США расширили список симптомов новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом со ссылкой на организацию сообщает «Экономика сегодня».
Изначально американские врачи сообщали о трех основных симптомах коронавируса: высокая температура, кашель и одышка. Теперь в список также вошли такие симптомы, как: озноб, чувство усталости, боль в мышцах, головная боль, боль в горле и потеря обоняния.
Кроме того, ученые призвали немедленно обращаться за медицинской помощью даже при одном из перечисленных четырех состояний: затрудненное дыхание; непрекращающаяся острая боль в груди; спутанность сознания; цианоз (синюшная окраска кожи и слизистых оболочек).
Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено почти 900 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Скончались из-за COVID-19 более 51 тысячи американцев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп предложил лечить коронавирус с помощью солнечного света. По его словам, он убивает частицы SARS-CoV-2 за одну минуту.
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