Трамп заявил, что солнечный свет убивает коронавирус за минуту
На ежедневном брифинге в Белом доме американский лидер выразил мнение, что COVID-19 погибает от воздействия прямого солнечного света.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
«Женская революция»: Психолог объяснил, почему Самойлова, Анохина и Муцениеце сбежали от мужей
Фото, видео: www.globallookpress.com © Michael Reynolds, 5-tv.ru
Дональд Трамп знает, как убить коронавирус. Выступая на брифинге перед журналистами, он заявил, что инфекция погибает от воздействия прямого солнечного света всего за 60 секунд. Откуда такие данные — президент США не уточнил. Но зато подробно объяснил, что надо делать.
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то он уничтожит коронавирус за минуту. При условии, если подвергнуть тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света», — отметил Дональд Трамп.
Ученые слова Трампа пока никак не комментируют. Между тем, Соединенные Штаты по-прежнему лидируют в мире по числу инфицированных. Их в стране уже почти 900 тысяч. Умерли — порядка 50 тысяч американцев. Всего в мире зарегистрировано более2,7 миллиона зараженных. Жертвами COVID-19 стали около 200 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф в условиях эпидемии COVID-19 в России.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 24 апр
- «Даже жить не хотел»: Пригожин рассказал, как переболел вирусом страшнее COVID-19
- 24 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 24 апреля
- 24 апр
- Минкульт пообещал финансово подержать российские музеи
- 24 апр
- Рекрутер раскрыла хитрости для успешного трудоустройства после пандемии
- 24 апр
- В Москве за минувшие сутки скончались 37 человек
- 24 апр
- Карантин и самоизоляция: Что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф в условиях эпидемии COVID-19
- 24 апр
- В Ленинградской области введут ограничения для дачников
- 24 апр
- Вирусолог дал прогноз о вероятности возвращения коронавируса осенью
- 24 апр
- Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 миллиардов евро
- 24 апр
- Путин провел совещание по вопросам банковского кредитования экономики
Читайте также
80%
-1.91 81.15
-2.53
Нашли ошибку?