На ежедневном брифинге в Белом доме американский лидер выразил мнение, что COVID-19 погибает от воздействия прямого солнечного света.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Michael Reynolds, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Дональд Трамп знает, как убить коронавирус. Выступая на брифинге перед журналистами, он заявил, что инфекция погибает от воздействия прямого солнечного света всего за 60 секунд. Откуда такие данные — президент США не уточнил. Но зато подробно объяснил, что надо делать.

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то он уничтожит коронавирус за минуту. При условии, если подвергнуть тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света», — отметил Дональд Трамп.

Ученые слова Трампа пока никак не комментируют. Между тем, Соединенные Штаты по-прежнему лидируют в мире по числу инфицированных. Их в стране уже почти 900 тысяч. Умерли — порядка 50 тысяч американцев. Всего в мире зарегистрировано более2,7 миллиона зараженных. Жертвами COVID-19 стали около 200 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф в условиях эпидемии COVID-19 в России.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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