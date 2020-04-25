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«Нужен был сильный мужчина» — Сябитова в 90-е сама решала вопросы с криминальными структурами

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Ниса Мурзанаева
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Сваха признается — она «надеялась получить руководство и надежную финансовую защиту» от избранника.

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Фото, видео: Instagram @syabitova_roza

Роза Сябитова поделилась с подписчиками в Instagram подробностями личной жизни. Знаменитая сваха рассказала, что в 90-е годы осталась одна с двумя детьми на попечении. Телеведущая вынуждена была заниматься бизнесом самостоятельно, что давалось ей весьма не просто. Она призналась — в то время ей нужен был «сильный мужчина, на которого можно опереться».

«Я занималась бизнесом, общаясь с криминальными структурами, и нуждалась в мужской защите в самом прямом смысле: пусть защитит от разборок», — поделилась знаменитость.

Instagram @syabitova_roza

Телесваха утверждает — выбирая подобный тип мужчины, она «надеялась получить руководство и надежную финансовую защиту». Вот только отношения всегда заканчивались разрывом.

«Моя попытка переложить на другого ответственность, спрятаться за чужую спину ничего хорошего не принесла. Мужчины уходили», — сказала она.

58-летняя Роза Сябитова утверждает, что мужчина должен быть для женщины чем-то большим, чем средство для удовлетворения потребностей. Сваха уверена — чтобы построить счастливые отношения, девушка сначала сама должна ощутить себя «полной и самодостаточной».

К слову, согласились с ней не все. Некоторые подписчики подчеркнули:

«Мужчины уходят, когда женщина не готова принимать роль женщины — милой послушной доброй служащей жены. Доминирующая женщина вынуждена жить жизнью мужчины».

Ранее 5-tv.ru писал, что Роза Сябитова всерьез задумалась о браке.

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