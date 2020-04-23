«Нужен ли новый муж женщине»: Роза Сябитова задумалась о браке

Телеведущая Роза Сябитова решила порассуждать на тему своего замужества. Она выложила в Instagram пост, где рассказала о себе и поинтересовалась у подписчиков — нужен ли ей муж?

«Нужен ли новый муж женщине, если ей 58 лет, она успешная женщина, любимая работа, и хороший материальный достаток, живет в своем комфортном загородном доме, у нее много экстремальных увлечений, занимается гольфом и садоводством, готовится к внукам, и не страдает от одиночества?» — написала телеведущая.

Причем, судя по последним словам, у Сябитовой хватает внимания от мужского пола, и как таковой супруг ей не нужен.

Instagram @syabitova_roza

Некоторые подписчики Розы отметили, что такой женщине рядом нужен сильный, успешный и интересный мужчина.

«Если он целеустремленный, у него есть увлечения, интересы, то нужен, конечно»;

«Без мужчины скучно жить, но он должен быть достойный!» — написали пользователи.

Однако Сябитова ответила, что такой мужчина нужен молодым женщинам.

«Успешные и целеустремленные мужчины нужны молодым женщинам. Они еще смогут родить не одного ребенка. Я свое счастье проживала, и сейчас, Слава Богу, все, что нужно есть. Так зачем у молодой отбирать?» — написала телеведущая.

Большинство фолловеров посчитали, что Розе не нужен муж, главное, чтобы она была не одинока, и чувствовала себя комфортно.

«Роза, не надо мужа, однозначно не надо. Если вам, итак, хорошо, то живите для себя»;

«Муж точно не нужен, только для души человек», — высказались подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роза Сябитова объяснила, почему не выходит замуж.