«Нужен ли новый муж женщине»: Роза Сябитова задумалась о браке
Телеведущая решила узнать мнение подписчиков в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @syabitova_roza
Телеведущая Роза Сябитова решила порассуждать на тему своего замужества. Она выложила в Instagram пост, где рассказала о себе и поинтересовалась у подписчиков — нужен ли ей муж?
«Нужен ли новый муж женщине, если ей 58 лет, она успешная женщина, любимая работа, и хороший материальный достаток, живет в своем комфортном загородном доме, у нее много экстремальных увлечений, занимается гольфом и садоводством, готовится к внукам, и не страдает от одиночества?» — написала телеведущая.
Причем, судя по последним словам, у Сябитовой хватает внимания от мужского пола, и как таковой супруг ей не нужен.
Некоторые подписчики Розы отметили, что такой женщине рядом нужен сильный, успешный и интересный мужчина.
«Если он целеустремленный, у него есть увлечения, интересы, то нужен, конечно»;
«Без мужчины скучно жить, но он должен быть достойный!» — написали пользователи.
Однако Сябитова ответила, что такой мужчина нужен молодым женщинам.
«Успешные и целеустремленные мужчины нужны молодым женщинам. Они еще смогут родить не одного ребенка. Я свое счастье проживала, и сейчас, Слава Богу, все, что нужно есть. Так зачем у молодой отбирать?» — написала телеведущая.
Большинство фолловеров посчитали, что Розе не нужен муж, главное, чтобы она была не одинока, и чувствовала себя комфортно.
«Роза, не надо мужа, однозначно не надо. Если вам, итак, хорошо, то живите для себя»;
«Муж точно не нужен, только для души человек», — высказались подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роза Сябитова объяснила, почему не выходит замуж.
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