«Большая потеря для профессионального мира» — Анита Цой о смерти главного редактора «Русского радио»
Радиостанция пока не выступила с официальным комментарием в связи с кончиной Юлии Ларионовой.
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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif, @anitatsoy, 5-tv.ru
Стало известно и смерти главного редактора «Русского радио» Юлии Ларионовой. О неожиданном уходе из жизни медиаменеджера, от которой зависела ротация звезд шоу-бизнеса на одной из ведущих радиостанций, сообщил продюсер Иосиф Пригожин.
Певица Анита Цой выразила соболезнования семье умершей женщины. Она утверждает, что часто встречалась с Юлией Ларионовой по рабочим вопросам.
«Большая потеря для всего профессионального мира. Юлию мы знаем давно по роду нашей деятельности. Очень грустно, что такие люди — молодые, красивые, профессиональные — уходят из нашей жизни. Хочу выразить соболезнования всей ее семье», — сказала исполнительница.
Анита Цой отметила, что Юлия Ларионова запомнилась ей, как «совершенно замечательный, спокойный, рационально мыслящий человек».
О причинах смерти Юлии Ларионовой пока не сообщается. «Русское радио» до сих пор не выступило с официальным комментарием по поводу ухода из жизни главного редактора.
Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин сообщил о неожиданной смерти Юлии Ларионовой.
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