Стало известно и смерти главного редактора «Русского радио» Юлии Ларионовой. О неожиданном уходе из жизни медиаменеджера, от которой зависела ротация звезд шоу-бизнеса на одной из ведущих радиостанций, сообщил продюсер Иосиф Пригожин.

Певица Анита Цой выразила соболезнования семье умершей женщины. Она утверждает, что часто встречалась с Юлией Ларионовой по рабочим вопросам.

«Большая потеря для всего профессионального мира. Юлию мы знаем давно по роду нашей деятельности. Очень грустно, что такие люди — молодые, красивые, профессиональные — уходят из нашей жизни. Хочу выразить соболезнования всей ее семье», — сказала исполнительница.

Анита Цой отметила, что Юлия Ларионова запомнилась ей, как «совершенно замечательный, спокойный, рационально мыслящий человек».

О причинах смерти Юлии Ларионовой пока не сообщается. «Русское радио» до сих пор не выступило с официальным комментарием по поводу ухода из жизни главного редактора.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин сообщил о неожиданной смерти Юлии Ларионовой.