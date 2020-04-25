Любвеобильный москвич переломал ноги, выпрыгнув из окна девушки своего друга

Житель Москвы получил множественные переломы, выпрыгнув из окна квартиры на третьем этаже. Как стало известно 5-tv.ru, молодой человек боялся быть пойманным другом в постели его девушки.

Любовная драма разыгралась на улице Ангарская. Незадолго до нее друзья Александр и Иван гуляли вместе. При прощании уроженцы Сербии сказали друг другу, что собираются домой, но слова никто не сдержал.

Иван подозревал, что его девушка Юлия ему изменяет, поэтому решил проследить за другом. Тот направился как раз к ней домой. Когда неверная подруга и предатель уединились, раздался звонок в дверь квартиры.

Александр так испугался разоблачения, что выпрыгнул в окно с третьего этажа. Иван не застал друга в квартире, но его спокойствие не было долгим. Любовника госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными переломами. Медики сообщили об этом полицейским, а те проинформировали Ивана, когда пришли опрашивать его об инциденте.

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