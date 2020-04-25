Жесткой посадке Ми-26 на Ямале предшествовала вибрация правого двигателя
Следователи устанавливают число пострадавших и сумму ущерба из-за авиапроисшествия.
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Фото, видео: МЧС РФ, YouTube @Андрей Терентьев, 5-tv.ru
Вибрация правого двигателя произошла у вертолета Ми-26 перед жесткой посадкой в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом говорится на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
«По предварительным данным, при заходе вертолета на вынужденную посадку на площадку „Ротор 40“ Русского газопромыслового месторождения произошла вибрация правого двигателя. Воздушное судно не долетело до площадки 20 метров, при этом произошло касание хвостовой балки о снег и последующее заваливание на правый борт», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на борту воздушного судна находились восемь человек. Четверо из них — члены экипажа. Число пострадавших, сумма ущерба и причины жесткой посадки устанавливаются. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.
Как сообщал 5-tv.ru, совершивший жесткую посадку Ми-26 принадлежит авиакомпании «Абакан Авиа». Вертолет направлялся из Нового Уренгоя на Ванкорское месторождение в Красноярском крае. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали семь человек.
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