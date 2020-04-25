Физики из Аргоннской национальной лаборатории США выяснили, что самодельные маски из двух слоев разной ткани задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей. Результаты исследования ученых опубликовал научный журнал ACS Nano.

Для эксперимента физики создали специальную аэрозольную установку. Она вырабатывала микрокапли жидкости и кусочки твердой материи самых разных размеров. Этими выделениями ученые «обстреливали» прототипы самодельных масок из разных материалов.

«Наши эксперименты показали, что комбинации разных тканей — к примеру, плотной хлопчатобумажной ткани, а также шелка, шифона или фланели — хорошо защищают от капель аэрозолей самого разного размера», — пишут ученые.

Они отметили, что такие самодельные маски почти не уступают в эффективности респираторам класса N95. Последние власти США рекомендуют для медицинского персонала, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией.

Однако нужно иметь в виду, что любые отверстия в маске и зоны неплотного контакта между ней и лицом снижает ее эффективность на 50% или больше. Однослойные маски тоже плохо справляются со своей задачей.

Как отмечают «Дни.ру», в МЧС РФ ранее назвали ношение масок на улице нецелесообразным. Это связано с большим объемом воздуха в открытом пространстве — в нем концентрация вируса не может быть достаточно высокой для заражения. Эффективно защищает маска в тесном пространстве, вроде лифта или туалета. Также она защитит ухаживающим за больным от вдыхания его выделений, вырывающихся при кашле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские медики расширили список симптомов коронавирусной инфекции COVID-19. К высокой температуре, кашлю и одышке добавили еще шесть признаков. Также врачи назвали четыре состояния, при которых немедленно нужно обращаться за помощью.

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