Физики из США определили эффективность самодельных масок
Ученые «обстреливали» разные виды тканей и комбинации из специально созданной аэрозольной установки, чтобы найти наиболее подходящие для масок.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Фото, видео: www.globallookpress.com /Carlo Cozzoli / Ipa, /Joel Marklund
Физики из Аргоннской национальной лаборатории США выяснили, что самодельные маски из двух слоев разной ткани задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей. Результаты исследования ученых опубликовал научный журнал ACS Nano.
Для эксперимента физики создали специальную аэрозольную установку. Она вырабатывала микрокапли жидкости и кусочки твердой материи самых разных размеров. Этими выделениями ученые «обстреливали» прототипы самодельных масок из разных материалов.
«Наши эксперименты показали, что комбинации разных тканей — к примеру, плотной хлопчатобумажной ткани, а также шелка, шифона или фланели — хорошо защищают от капель аэрозолей самого разного размера», — пишут ученые.
Они отметили, что такие самодельные маски почти не уступают в эффективности респираторам класса N95. Последние власти США рекомендуют для медицинского персонала, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией.
Однако нужно иметь в виду, что любые отверстия в маске и зоны неплотного контакта между ней и лицом снижает ее эффективность на 50% или больше. Однослойные маски тоже плохо справляются со своей задачей.
Как отмечают «Дни.ру», в МЧС РФ ранее назвали ношение масок на улице нецелесообразным. Это связано с большим объемом воздуха в открытом пространстве — в нем концентрация вируса не может быть достаточно высокой для заражения. Эффективно защищает маска в тесном пространстве, вроде лифта или туалета. Также она защитит ухаживающим за больным от вдыхания его выделений, вырывающихся при кашле.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские медики расширили список симптомов коронавирусной инфекции COVID-19. К высокой температуре, кашлю и одышке добавили еще шесть признаков. Также врачи назвали четыре состояния, при которых немедленно нужно обращаться за помощью.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 25 апр
- «Нормально, болею» — депутат Калашников о заражении COVID-19
- 25 апр
- Почти 700 россиян вылечились от коронавируса за сутки
- 25 апр
- За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5966
- 25 апр
- Максима Леонидова задержали полицейские во время прогулки в парке
- 25 апр
- Басков, Михайлов, Слава и другие звезды записали песню в благодарность врачам
- 25 апр
- В СПЧ предложили смягчить режим самоизоляции для дачников и пенсионеров
- 25 апр
- Инфекционисты объяснили ежедневные скачки в динамике заражения коронавирусом в России
- 25 апр
- Не только кашель и температура: медики США расширили список симптомов коронавируса
- 25 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 25 апреля
- 25 апр
- Как сирийские медики ведут борьбу с коронавирусом
Читайте также
33%
-0.41 80.25
-0.90
Нашли ошибку?