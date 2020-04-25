Известный музыкант и его супруга гуляли с собакой в Шуваловском парке, когда к ним подошли сотрудники полиции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, 5-tv.ru

Жена музыканта и одного из основателей и участника бит-квартета «Секрет» Максима Леонидова Александра Камчатова прокомментировала в интервью 5-tv.ru задержание их сотрудниками полиции в Шуваловском парке Петербурга.

«Полиция остановилась и у нас попросили документы. <…> Нас посадили в машину и повезли в 49-е отделение полиции, чтобы составить протокол, что мы нарушили… Я даже не знаю, что мы нарушили», — пояснила Александра.

Она добавила, что они уже 15 лет живут в этом районе и всегда гуляют в Шуваловском парке. В их семье очень строго выполняются распоряжения по самоизоляции на фоне распространения эпидемии COVID-19. Камчатова подчеркнула, что при входе в Шуваловский парк нет ни лент, ни объявлений, ни каких-либо ограждений.

«Мы не нарушители. И мы сидим дома с семьей. И дети у меня ни с кем не общаются. Мы не ходим ни к друзьям, ни к нам никто не ходит», — добавила Александра.

В настоящее время Максим Леонидов находится в отделении полиции для оформления протокола. На место прибыл адвокат звезды.

Так же в ходе беседы с 5-tv.ru Александра Камчатова обратила внимание на тот факт, что в автомобиле полиции их везли вместе с другими задержанными и все они были без масок и каких-либо защитных средств.

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