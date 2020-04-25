Один из основателей и участник бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов и его супруга были задержаны сотрудниками полиции Петербурга во время прямого эфира в Instagram.

«Мы гуляли в парке с собакой. К нам подъехали сотрудники полиции в резиновых перчатках и масках. Заявили, что наши действия незаконны. Доставили в полицию и составляют протокол», — прокомментировал происходящее музыкант.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

"Информация о задержании и привлечении конкретных лиц в СМИ не предоставляется. При этом отметим, что для полиции одним из ключевых принципов является равенство перед законом", - прокомментировали запрос о задержании Леонидова 5-tv.ru в региональном ГУ МВД РФ.

Ранее 5-tv.ru публиковал достаточно подробный материал, в котором юрист Сергей Жорин детально разъяснил россиянам, как действует система цифровых пропусков в Москве, и рассказал, можно ли выходить из дома жителям городов, правительство которых не приняло такие строгие меры.

К слову, петербуржцам нельзя ходить в парки, скверы, храмы, фитнес-клубы, бассейны, на детские и спортивные площадки, в заведения общепита, на массовые мероприятия, кладбища. Жителям старше 65 лет вообще нельзя покидать своих квартир. Штраф для нарушителей составит четыре тысячи рублей.

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