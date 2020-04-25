«От задержания больше вреда, чем пользы»: Максим Леонидов об инциденте в парке

Музыкант Максим Леонидов рассказал 5-tv.ru о том, как происходило его задержание в Шуваловском парке. По его словам, парк не был ничем огорожен, что и подтолкнуло его пройти на территорию.

«Шуваловский парк не закрыт на просушку, вокруг него нет никаких ограждений. Мы выходили туда гулять с собакой. Мне казалось, честно говоря, что мы не нарушаем никаких законов. Но сегодня я увидел полицейскую машину в парке. Хотя я мог запросто пойти по другой дороге, мне просто стало любопытно, почему людей задерживают. Я подошел туда, и мы с супругой и собакой были задержаны нарядом полиции. На все мои вопросы, в чем именно заключается моя вина, мне говорили, что есть постановление, по которому я в парке гулять не могу. На что я законно возражал, что постановление касается закрытых публичных парков. И это носит рекомендательный характер для граждан, которые младше 65 лет. Но, видимо, у нас информация разная, поэтому я был препровожден вместе с женой в полицейское отделение № 49 поселка Парголово, где с меня были сняты показания, был заполнен протокол. Теперь дело пойдет на рассмотрение в какие-то инстанции», — рассказал Леонидов.

Музыкант подчеркнул, что не имел цели нарушать закон. По его мнению, от процесса задержания оказалось больше вреда, так как он и другие граждане были посажены в машину, где не соблюдались условия дистанцирования, необходимые в период пандемии коронавируса.

«Я очень законопослушный человек: если была бы лента, я не стал бы ее срывать или под нее подползать. И самое поразительное: нас запихнули, несколько человек задержанных, в этот автомобиль нос к носу. Где мы сидели без всяких перчаток, без масок, абсолютно чужие люди. Мне кажется, что в этом задержании больше вреда, чем пользы», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Леонидов и его супруга были задержаны во время прогулки с собакой по Шуваловскому парку. Жена музыканта и одного из основателей и участника бит-квартета «Секрет» Александра Камчатова также прокомментировала инцидент.