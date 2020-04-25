Врачи создали «Список памяти» умерших от коронавируса коллег

Российские медики предложили пополнять его всем, кто обладает информацией.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Roberto Monaldo.Lapress, /Kamila Stepien, /Davide Fracassi, /Salvatore Laporta / Ipa

Список медиков, погибших в 2020 году после заражения коронавирусом, опубликовали российские врачи. Они создали в сети специальную форму, в которую каждый желающий может внести новое имя и данные для публикации. Свой проект они назвали «Список памяти».

На сегодняшний день в списке числятся 23 имени. Целью этой инициативы авторы назвали сохранение памяти об ушедших коллегах. Они отметили, что критерии для публикации просты: медик скончался в период пандемии COVID-19, причины его смерти были так или иначе связаны с инфекцией, даже если и наложились на другие сопутствующие недуги.

«Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу, тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода», — подчеркнули врачи.

Для внесения в список человека необходимо указать его фамилию, имя и отчество, возраст, специальность, больницу, город и регион, дату смерти, источник информации и свой телефон. По возможности предлагается оставить контакты тех, кто может подтвердить информацию, но это не обязательно.

По данным на 25 апреля в России 74 588 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 681 человек скончался. Выздоровели в стране 6 250 пациентов. Прирост больных за сутки составил 5 966 случаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зараженный коронавирусом анестезиолог-реаниматолог умер в Боткинской больнице.

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