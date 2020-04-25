В ВОЗ выступили против «иммунных паспортов» для переболевших коронавирусом

В организации заявили, что нет доказательств того, что повторное заболевание COVID-19 невозможно.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Igor Golovniov, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила сомнения, что люди, переболевшие коронавирусом, защищены от повторного заражения антителами. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ВОЗ.

«Сейчас нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела, защищены от повторного инфицирования», — говорится в заявлении.

Исходя из этого утверждения, в ВОЗ выступили против введения так называемых «иммунных паспортов», которые могли бы позволить смягчить режим противодействия коронавирусу для тех, кто уже перенес заболевание. По мнению членов организации, такая практика может увеличить риск распространения инфекции.

Наряду с этим в ВОЗ заметили, что поддерживают проведение исследований на антитела к SARS-CoV-2. Большинство этих работ, подчеркнули в организации, не предназначены для определения того, являются ли носители антител невосприимчивыми к повторному инфицированию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России массовое тестирование на антитела к коронавирусу планируют запустить в мае.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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