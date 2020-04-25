Диетолог развеяла миф о пользе гречки

Римма Мойсенко рассказала, чем лучше питаться в самоизоляции.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин

Вопреки распространенному мнению о пользе гречки, которой так старательно запасались россияне в конце марта, употреблять эту крупу в пищу следует не чаще пары раз в неделю. Об этом изданию «Народные новости» рассказала звездный диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, после обработки в гречневой крупе почти не остается витаминов, поэтому готовить ее каждый день бессмысленно.

В период самоизоляции лучше сконцентрировать свое внимание на продуктах, поддерживающих баланс веществ в организме. По ее словам, к ним относятся овощи и ягоды.

«На ужин никаких круп не нужно вообще. Если мы говорим об овощах, чем разнообразнее — тем лучше. Преимущество все равно отдаем капусте, моркови, свекле, зелени. Очень хорошо, если есть запасы ягод», — отметила диетолог.

В ягодах много витаминов и микроэлементов, поэтому стаканчик в день не помешает для укрепления здоровья. Будет польза и от сушеного шиповника, который можно заваривать вместе с урюком. Хорошо также добавлять в пищу специи, которые имеют противовоспалительные свойства.

«Если у нас есть специя куркума, ее можно добавлять в супы, салаты. Это дает возможность получить в небольшой степени композицию противовоспалительного характера и опять же укрепить здоровье», — посоветовала Мойсенко.

Зато россиянам лучше отказаться от частого поедания картофеля. Пару раз в неделю можно, но только в отваренном виде и без добавления мяса или других продуктов. Тогда, по словам диетолога, картофель принесет пользу, так как в нем содержится калий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как диетолог развеял мифы о «легких» продуктах для сжигания жира.

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