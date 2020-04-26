Врач с положительным анализом на коронавирус скончался в больнице Тулы

Врач-терапевт с положительным анализом на коронавирус скончался в инфекционном госпитале Тулы, сообщает региональное правительство на странице «ВКонтакте».

Отмечается, что в начале апреля мужчина заболел ОРВИ. После ухудшения состояния пациента госпитализировали и провели тест на COVID-19, который показал положительный результат.

«Пациента перевели в инфекционный госпиталь, где у него была выявлена двусторонняя пневмония. В анамнезе у мужчины были хронические заболевания. Врачи приложили все усилия для спасения жизни больного, однако мужчина скончался», — говорится в сообщении.

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По последним данным, коронавирус выявлен у 578 жителей Тульской области. 58 пациентов выздоровели, четыре человека с подтвержденным COVID-19 скончались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве скончались 38 пациентов с коронавирусом.