В течение суток в Москве скончались 38 пациентов с коронавирусом. Такие данные приводит столичный Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Общее количество погибших в результате заражения новым внеклеточным агентом в Москве достигло 404.

Отмечается, что умершие имели диагноз пневмония. Проведенные тесты на коронавирус были положительными.

«В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперштаба.

За прошедшие сутки в Москве ушел из жизни 41 человек с диагнозом COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус в хостел для мигрантов в Ленобласти завезли из Средней Азии.

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