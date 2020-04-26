В Москве скончались 38 пациентов с коронавирусом
Общее количество погибших в столице превысило 400 человек.
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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев
В течение суток в Москве скончались 38 пациентов с коронавирусом. Такие данные приводит столичный Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Общее количество погибших в результате заражения новым внеклеточным агентом в Москве достигло 404.
Отмечается, что умершие имели диагноз пневмония. Проведенные тесты на коронавирус были положительными.
«В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперштаба.
За прошедшие сутки в Москве ушел из жизни 41 человек с диагнозом COVID-19.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус в хостел для мигрантов в Ленобласти завезли из Средней Азии.
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