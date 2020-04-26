🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака

Эти выходные посвящены заботе о себе и об аспектах инь и ян. Не бойтесь заглянуть себе в душу, но отпустите этот целенаправленный подход. Порадуйте себя вкусным ужином, попросите друзей рассказать за что они вас любят, помедитируйте, пересмотрите любимый фильм, насладитесь теплой ванной. Позвольте себе быть счастливым. Жизнь в настоящем поможет вам открыть дверь для радости. Некоторые из вас могут подумать о прошлом и нездоровых узах, которые держат вас в плену. Не стоит немедленно рубить канаты. Лучше отойти на расстояние, чтобы увидеть перспективу.

Креативная визуализация — это не просто слова. Используете энергию растущей Луны, чтобы творить чудеса. Знайте, что звезды поддерживают вас во всех отношениях. Оставьте сложные вопросы типа «как» и «почему» Вселенной. Для некоторых это может быть временем воссоединения с родственной душой. Вы начинаете осознавать своего божественного партнера. Продолжайте вибрировать на частоте любви. То, что должно быть вашим, будет вашим в конце концов.

Тельцы, впереди вас ждет сезон богатства и процветания. Правда в том, что вы не всегда наслаждались здоровыми отношениями с деньгами, но вы освобождаетесь от недостатков прошлого и находите место для изобилия. Вселенная аплодирует вашему прорыву и хочет, чтобы вы проявили свою лучшую сторону. Ваша готовность к получению окажется настоящим переломным моментом. Будьте готовы разделить радость успеха со своими близкими.

Вселенная предупреждает вас, Овны: хаос и суета будут окружать вас еще некоторое время. Вряд ли в ближайшее время все будет идти по вашему плану, и нет, ложное чувство оптимизма не поможет вам спасти ситуацию. Однако ваши инстинкты могут облегчить ситуацию. Оставайтесь в центре, несмотря на множество штормов, и действуйте из пространства осознанности. В то же время не поддавайтесь иллюзии, что вы можете сделать все это в одиночку. Вам понадобятся ваши собратья воины во время кризиса. Поддержание хороших отношений окажется полезным.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 апреля, растущая Луна находится в Близнецах. Это самое благоприятное время для всякого рода планирования. Все задуманное будет реализовано без особых хлопот. Этот день стоит провести активно и энергично. Астрологи убеждены, от того, каким будет этот день, будет зависеть то, какой будет грядущая неделя.

♌ Лев

Что вы хотите от этого союза, Львы? Какими вы видите себя живущими всю оставшуюся жизнь вместе? Верьте в то, что вы проявляете всем своим сердцем, и оставьте вопросы «как» и «что» Вселенной. Мы создаем пространство для чудес, когда мы создаем вместе с таинственными силами выше. Конечно, это не значит, что вы все оставите на волю случая. Знайте, когда вмешаться и взять на себя ответственность. Если кто-то задумался, сделайте первый шаг.

Космический совет: верьте в то, что вы создаете.

♍ Дева

Часто мы уклоняемся от того, чтобы сказать правду из-за страха быть отвергнутым. Это ограничение, созданное нашим умом, Девы. Звезды просят вас преобразовать это негативное убеждение и найти в себе смелость быть напористым. Помните, что те, кто уважают вас и ценят ваше присутствие, будут рады встретиться с вами на полпути. Для некоторых из вас это может быть время нарушения молчания. Если нужно что-то сказать, возобновите разговор.

Космический совет: найдите в себе силы быть искренними независимо от последствий.

♎ Весы

Вот вам пища для размышлений, Весы. Мы принимаем ту любовь, которую, по нашему мнению, мы заслуживаем. Что эти слова пробуждают в вас? Подумайте над тем, как наша идея любви тесно связана с тем, как мы воспринимаем себя и свою самооценку. Если вы обнаружите, что ставите под сомнение роль других в своей жизни и действительно ли вы их заслуживаете, воспринимайте это как знак того, что что-то внутри вас нуждается в исцелении. Хватит подрывать свою силу. Время перенастроить весы сейчас.

Космический совет: позвольте себе получить то, от чего вы много раз отказывались.

♏ Скорпион

Деньги, успех, власть и признание — это большой день в штаб-квартире Скорпиона, и цифры на вашем банковском счету не могут вас не радовать. Все это плоды ваших трудов, Скорпионы. Вы смогли себя проявить, не побоялись сделать рискованный шаг и в итоге пришли туда, где вы сейчас. Но может быть в последнее время вы начали играть в жизнь чересчур безопасно? Пересмотрите свой подход к делам. Позвольте себе снова рисковать. Скажите «да» большим возможностям, которые появятся на вашем пути.

Космический совет: пришло время для нового уровня.

♐ Стрелец

Ох, опасно работать с вашим крошечным, трехмерным «я». Почему вы позволяете так называемым ограничениям одолеть вас или повторяете старую историю? Стрельцы, ваша жизнь является свидетельством семени бесконечного потенциала внутри вас. Пришло время заботиться о том, что вам дали. Сейчас перед вами открываются двери, за которыми большие возможности. Действуйте мужественно. Позвольте чудесам произойти. Космический совет: будьте смелыми и чудеса случатся.

♑ Козерог

Учитывая пандемию, ваш бизнес может развиваться медленнее, чем обычно. Не входите в режим паники, Козероги. Все разворачивается так, как задумано. Однако урок, который вас просят усвоить, носит исключительно личный характер. Там, где вас просят проявлять осмотрительность, вы сорите деньгам. Сократите расходы, сосредоточьтесь только на ваших потребностях в данный момент. Позже еще будет много возможностей побаловать себя.

Космический совет: начните экономить, тратить будете потом.

♒ Водолей

В конце концов, только три вещи имеют значение: как сильно мы любили, как легко мы жили и как просто отказывались от ненужного. Найдите минутку, чтобы подумать об этих золотых словах Будды. Если вы держитесь за что-то, что вам не принадлежит, наберитесь смелости, чтобы отпустить это. Знайте, что универсальный дизайн безупречен. Если что-то исчезает, это потому, что вас просят создать пространство для того, что соответствует вашему высшему благу.

Космический совет: отпустите прошлое с благодатью. Вселенная присматривает за вами.

♊ Рыбы

Легкость в потоке, Рыбы. Все происходит в нужное время. Слушайте голос в своей голове, который повторяет, что вы согласны с великим планом. Этот день также приносит с собой новости об успехах и достижениях. Вселенная работает таинственными способами. Поверьте, что вы найдете решение для чего-то, с чем вы боролись.

Космический совет: ожидайте приятные новости.

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