Антон Криворотов случайно «засветил» победительницу «Холостяка»

Участник шоу «Холостяк» — московский врач-стоматолог Антон Криворотов случайно «засветил» победительницу проекта на своей странице в Instagram, сообщает Starhit.ru.

Подписчики мужчины умудрились разглядеть на линзах его очков отражение девушки, которая сделала снимок. Пользователи уверены, что это кубинская модель Барбара Пино. По мнению фанатов шоу «Холостяк», Антон Криворотов продолжит тесное общение именно с этой претенденткой.

Помимо прочего, о серьезности намерений стоматолога говорит то, что он разыскал бывшего супруга девушки и, по всей видимости, навел о ней справки. Барбара Пино, узнав о произошедшем, хотела выйти из проекта, но вскоре изменила решение.

«Антон знает, какие у нас были отношения, как это все закончилось, и я очень удивлена, что он с ним связался. Это очень личное. Вещи, которые лучше не трогать. Докопаться до такой степени — это чересчур! Я просто в шоке», — возмущалась участница.

Снимок, который намекнул поклонникам «Холостяка» на личность победительницы шоу, Антон Криворотов оперативно удалил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участница «Холостяка» Сапият Ахмедова рассказала о сложных моментах в проекте.