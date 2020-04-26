«Музыкальный фрик»: как сейчас выглядит парень из легендарного клипа Freestyler
Марло Снеллман работает шеф-поваром в Париже, увлекается рыбалкой и редко фотографируется.
Фото: YouTube / BomfunkMCsVEVO
Уроженец Финляндии Марло Снеллман, сыгравший главную роль в клипе на песню Freestyler финской группы Bomfunk MC’s, сильно изменился за последние 20 лет. Об этом свидетельствует его страница в Instagram.
На момент съемок в легендарном клипе Марло было 15 лет. Роль молодого паренька с дредами и плеером он получил благодаря своей матери Лайле Снелман, которая была популярной моделью. Ее сын тогда планировал стать музыкантом — даже записал несколько треков в качестве диджея.
Сейчас 35-летний Марло работает шеф-поваром в Париже. На своей странице в Instagram он позиционирует себя следующим образом.
«Марло Снеллман. Финский шеф-повар в Париже (Франция). Мне нравится рыбалка. Музыкальный и синтезаторный фрик», — гласит описание профиля.
Для некогда столь популярного человека у Снелмана удивительно мало подписчиков — меньше трех тысяч. В его профиле много фотографий с едой и рыбалкой. Сам Марло фотографируется редко — за шесть с половиной лет присутствия в Instagram он выложил меньше десяти фотографий. Ниже они представлены в хронологической последовательности, начиная с самой первой. На снимке он запечатлен вместе с матерью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян за три года сменил имидж мачо на рэпера с редкими дредами.
«Музыкальный фрик»: как сейчас выглядит парень из легендарного клипа Freestyler
Instagram @marlitos_way
Instagram @marlitos_way
Instagram @marlitos_way
Instagram @marlitos_way
Instagram @marlitos_way
Instagram @marlitos_way
Instagram @marlitos_way
Instagram @marlitos_way
Instagram @marlitos_way
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