«Музыкальный фрик»: как сейчас выглядит парень из легендарного клипа Freestyler

Уроженец Финляндии Марло Снеллман, сыгравший главную роль в клипе на песню Freestyler финской группы Bomfunk MC’s, сильно изменился за последние 20 лет. Об этом свидетельствует его страница в Instagram.

На момент съемок в легендарном клипе Марло было 15 лет. Роль молодого паренька с дредами и плеером он получил благодаря своей матери Лайле Снелман, которая была популярной моделью. Ее сын тогда планировал стать музыкантом — даже записал несколько треков в качестве диджея.

Сейчас 35-летний Марло работает шеф-поваром в Париже. На своей странице в Instagram он позиционирует себя следующим образом.

«Марло Снеллман. Финский шеф-повар в Париже (Франция). Мне нравится рыбалка. Музыкальный и синтезаторный фрик», — гласит описание профиля.

Instagram @marlitos_way

Для некогда столь популярного человека у Снелмана удивительно мало подписчиков — меньше трех тысяч. В его профиле много фотографий с едой и рыбалкой. Сам Марло фотографируется редко — за шесть с половиной лет присутствия в Instagram он выложил меньше десяти фотографий. Ниже они представлены в хронологической последовательности, начиная с самой первой. На снимке он запечатлен вместе с матерью.

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