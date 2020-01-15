От мачо до дредастого рэпера: как изменился Давид Манукян за три года

В сети появились слухи о свадьбе 33-летней певицы Ольги Бузовой и 26-летнего блогера Давида Манукяна. Знаменитости не скрывают отношений и часто публикуют в Instagram совместные фото и видео. В настоящий момент парочка отдыхает на курорте в Тайланде.

Звезды даже не пытаются опровергнуть информацию о предстоящем торжестве. Недавно Давид Манукян оставил под одной из публикаций возлюбленной комментарий, в котором прямо заявил — свадьбе быть.

Instagram @buzova86

Поклонники Ольги Бузовой недоумевают — что суперзвезда нашла в молодом человеке с редкими дредами и в безразмерной толстовке? Однако Давид Манукян, оказывается, выбрал такой стиль относительно недавно. 5-tv.ru выяснил, как возлюбленный певицы выглядел несколько лет назад.

Раньше Давид Манукян предпочитал толстовкам — «классику». Блогер носил клетчатые брюки, рубашки и презентабельные часы на запястье. Волосы восходящей звезды были естественного темного цвета и лежали в идеальной укладке.

Instagram @dava_m

Не чурался возлюбленный Ольги Бузовой и костюма-«тройки» яркого красного цвета.

Instagram @dava_m

Какое-то время Давид Манукян даже не посещал стилиста — его волосы были пострижены, как у рядового мужчины из области.

Instagram @dava_m

Однако со временем молодой человек решил отказаться от «классики» и кардинально сменил имидж. Манукян переоделся в толстовку и покрасил волосы в «блонд».

Instagram @dava_m

Позже бойфренд Бузовой и вовсе заплел себе дреды, стал носить цепи на шее и бандану, очевидно подражая стилю американских реперов.

Instagram @dava_m

Именно в такого «дредастого» Давида Манукяна и влюбилась поп-дива. Вот только если в чувствах Ольги Бузовой никто не сомневается, то к блогеру у ее фанатов есть много вопросов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники умоляют Бузову бросить Давида Манукяна, пока не поздно.