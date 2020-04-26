Максим Галкин в собственном шоу рассказал всю правду о брачном контракте с Аллой Пугачевой. Звездная пара счастлива в официальном браке почти девять лет. Юморист и певица воспитывают двух общих малышей — шестилетних Лизу и Гарри.

Долгое время ходили слухи — Алла Борисовна перед свадьбой составила брачный договор, якобы из-за того, что получала большие гонорары. Максим Галкин опроверг подобные утверждения.

«У нас нет брачного контракта. В нашем случае с Аллой мы сначала жили десять лет, потом поженились, а после повенчались. То есть прошли испытание временем», — сказал он.

По словам комика, в его семье никто не делит деньги на «твои» и «мои». К тому же, Алла Пугачева сама не раз признавалась в интервью — она счастлива, что во всем может положиться на супруга и ни в чем не нуждается.

«Алла много зарабатывала, я много зарабатывал — и всегда было общее», — поделился юморист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин показал как, отметил Пасху вместе с Аллой Пугачевой.