Росстат опубликовал данные об изменении реальных доходов россиян

Среднедушевые доходы населения за январь–март этого года составили 31,2 тысячи рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, /Andrey Arkusha

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные о динамике реальных доходов россиян в первом квартале 2020 года. Статистика доступна на сайте ведомства.

Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь–март текущего года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом среднедушевые доходы россиян за первый квартал 2020 года составили 31,2 тысячи рублей. Это на 3,3% больше по отношению к первому кварталу 2019 года.

Отмечается, что в третьем квартале 2019 года доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума опустилась до 12%. В аналогичном периоде прошлого года показатель находился на отметке 12,5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доход мечты россиян упал до рекордно низкой суммы на фоне пандемии коронавируса. Теперь для счастья среднестатистическому гражданину нужно вдвое меньше, чем несколько лет тому назад.

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