Эксперт развеял мифы о пользе «народной традиции похмеляться».

Токсиколог назвал самые эффективные напитки при похмелье

Фото: www.globallookpress.com /Ingeborg Knol

Токсиколог Алексей Водовозов рассказал, как правильно вести себя на следующее утро после шумной вечеринки. Эксперт также назвал самые эффективные напитки, способные облегчить похмелье, и развеял миф о пользе «народной традиции похмеляться».

Специалист объяснил, что состояние похмелья вызвано отравлением уксусным альдегидом, который образуется в организме из этилового спирта. По его словам, в этот момент нужно вести себя как при любом другом отравлении. Важно не перегружать организм, и дать ему «возможность доделать все самостоятельно».

Во время похмелья следует пить больше жидкости. Это поможет избежать обезвоживания. Однако не каждый напиток подойдет для этих целей. Например, кофе и чай Алексеем Водовозовым строго не рекомендуются. Они увеличивают потребность организма в кислороде, которая и так уже существует в связи с похмельем. А вот морсы, компоты и рассолы помогут справиться с недугом. Насчет традиции «похмеляться» токсиколог высказался весьма критически.

«Дело в том, что народная традиция похмеляться — это традиция из похмелья больных людей, которые зависимы от алкоголя. Когда у таких людей падает в крови уровень наркотика, которым для них является этанол, у них начинается этаноловая ломка», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Алексей Водовозов подчеркнул — люди, не страдающие от алкогольной зависимости, которые попробуют «опохмелиться», будут чувствовать себя только хуже.

Ранее 5-tv.ru писал, что назван список продуктов, которые помогают при похмелье.

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