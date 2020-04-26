Дзюба вошел в ТОП-10 самых ценных футболистов Европы с истекающими контрактами
Нападающий петербургского «Зенита» расположился на седьмой строчке рейтинга.
Фото: www.globallookpress.com /Aleksandr Kulebyakin
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба расположился на седьмой строчке в списке десяти лучших футболистов Европы, контракты которых истекают в текущем сезоне. Рейтинг составил портал Football 365.
Портал пишет, что российский нападающий никогда не играл за иностранные клубы. При этом он признавался, что с детства болеет за мадридский «Реал» и мечтает выступать за «королевский» клуб.
«К несчастью для Дзюбы, ему вряд ли позволят выбирать. Скорее всего, он продолжит карьеру в Италии или в лондонском „Тоттенхэме“. Жизнь не справедлива», — отметили журналисты.
На первой строчке рейтинга расположился бельгийский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Тома Менье, вторым стал бразильский форвард английского «Челси» Виллиан, замкнул тройку бельгийский нападающий итальянского «Наполи» Дрис Мертенс.
За ними в следующем порядке расположились: Эдисон Кавани («Пари Сен-Жермен»), Райан Фрэйзер («Борнмут»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Артем Дзюба («Зенит»), Левен Кюрзава («Пари Сен-Жермен»), Чарлес Арангис («Байер») и Давид Сильва («Манчестер Сити»).
Как отмечает «Утро.ру», по итогам прошлого сезона Дзюбу признали лучшим футболистом в России. До паузы в текущем сезоне из-за пандемии кокронавируса он сыграл за «Зенит» в 28 матчах разных турниров. В общей сложности нападающий забил 15 мячей и отдал 12 голевых передач.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Артем Дзюба хотел бы «перевоплотиться» в Дженнифер Энистон, Екатерину II и Джессику Альбу.
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