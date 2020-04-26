Данную информацию подтвердили в лечебном учреждении.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /MOD Russia, 5-tv.ru

Порядка 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге заразились коронавирусной инфекцией. Данную информацию подтвердили сотрудники медицинского учреждения в интервью 5-tv.ru

«У нас действительно есть заболевшие сотрудники. Часть из них находится в больнице Боткина с подтвержденным диагнозом, часть сотрудников находится дома с признаками заболевания, но не имеет подтверждения», — сообщила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Мариинской больницы Евгения Рубежова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще один медик скончался в Петербурге. Нейрохирург Алексей Филиппов умер в возрасте 51 года в Боткинской больнице в ночь на воскресенье, 26 апреля.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+7° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
Астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака

Последние новости

19:32
Сообщения о панике и вертолетах в небе Пхеньяна опровергли
19:21
Директор Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии
19:10
Порядка 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом
19:02
Какие отсрочки по ЖКХ и кредитам предусмотрены для россиян из-за коронавируса
18:50
Снимите это немедленно! Модели джинсов, которые портят фигуру
18:38
Экспорт зерна из России приостановят до 1 июля

Сейчас читают

Установлен организатор шумной вечеринки во дворе жилого комплекса в Подмосковье
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок