Порядка 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом
Данную информацию подтвердили в лечебном учреждении.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /MOD Russia, 5-tv.ru
Порядка 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге заразились коронавирусной инфекцией. Данную информацию подтвердили сотрудники медицинского учреждения в интервью 5-tv.ru
«У нас действительно есть заболевшие сотрудники. Часть из них находится в больнице Боткина с подтвержденным диагнозом, часть сотрудников находится дома с признаками заболевания, но не имеет подтверждения», — сообщила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Мариинской больницы Евгения Рубежова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще один медик скончался в Петербурге. Нейрохирург Алексей Филиппов умер в возрасте 51 года в Боткинской больнице в ночь на воскресенье, 26 апреля.
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