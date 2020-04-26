Еще один врач с диагнозом СОVID-19 скончался в Петербурге

Еще один медик скончался в Петербурге. Нейрохирург Алексей Филиппов умер в возрасте 51 года в Боткинской больнице в ночь на воскресенье, 26 апреля. Ему был поставлен диагноз — коронавирус. Информацию о смерти подтвердили 5-tv.ru в городском комитете по здравоохранению.

«Да, умер», — сказали в пресс-службе профильного комитета.

Филиппов работал заведующим отделением нейрохирургии № 2 в Александровской больнице. Стаж его работы был более 20 лет. Смерть зафиксировали в 1:15. Другие обстоятельства кончины врача выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге умер анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий. У медика был подтвержденный диагноз — COVID-19.

По данным на 26 апреля в городе на Неве зафиксировано 3077 случаев коронавирусной инфекции. Летальных исходов — 27. Выздоровели 489 пациентов.

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