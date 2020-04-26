«Не могу терпеть травлю и несправедливость»: Собчак вступилась за Тодоренко

Известная российская телеведущая Ксения Собчак вступилась за свою коллегу Регину Тодоренко. Накануне во время прямого эфира супруга Влада Топалова заявила, что женщина зачастую сама виновата в том, что мужчина проявляет агрессию по отношению к ней. После этого на бывшую ведущую «Орла и решки» обрушился шквал негатива в социальных сетях, а руководство журнала Glamour приняло решение лишить ее статуса «женщина года».

Тодоренко не раз пыталась оправдаться и извиниться за неосторожное высказывание, однако количество комментариев разочарованных пользователей под ее постами не уменьшалось.

Ксения Собчак решила высказаться на эту тему и заявила в Instagram, что каждый человек имеет право на ошибку, поэтому непрекращающаяся критика юзеров неуместна и несправедлива, пишет «Экспресс-газета».

«С детства не могла терпеть травлю и несправедливость. Ненавидела когда „все на одного“. И поэтому считаю своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но на которого сейчас развернулась настоящая травля. Регина Тодоренко уже сто раз извинилась за свои слова, но этого мало. <…> Ведь вопрос не в словах, не правда ли? А в том, что нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость», — возмутилась светская львица.

Некоторые комментаторы поддержали Собчак и признались, что не осуждают Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Самбурская решила поддержать Регину Тодоренко после скандала, вызванного высказыванием последней о домашнем насилии.