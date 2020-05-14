Певец признался, что для него было счастьем просто стоять на сцене рядом с такой певицей.

Анатолий Цой поделился эмоциями после победы над Долиной в шоу «Маска»

Фото: Instagram @anatoliytsoy_official

Победителем шоу «Маска» стал молодой певец Анатолий Цой. Он выступал под маской Льва, одолев в финале Ларису Долину, которая скрывалась в образе Оленя. Артист признался, что не мог поверить в свою победу и поделился эмоциями после окончания шоу, пишет сайт Teleprogramma.pro.

«Я до последнего момента не верил, что смогу победить. Для меня в принципе огромная честь стоять на одной сцене с Ларисой Александровной. Я, как и многие, рос на ее песнях. Обожаю ее голос. Для меня честь выиграть этот проект», — признался артист в эфире НТВ.

Участие в проекте стало для Анатолия Цоя первым опытом такого плана. Он заметил, что хоть по гороскопу совпадает со своим героем, в жизни совершенно не похож на царя зверей.

«Я не видел зарубежных аналогов. В жизни я абсолютно противоположен льву. Я родом из Казахстана. У нас почитание старших принято. Я — восточный мужчина. При этом по гороскопу я как раз Лев и у меня даже есть татуировка этого животного на теле», — поделился певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко не сдержала слез на шоу «Маска», увидев под маской Панды крайне знакомого ей мужчину.

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