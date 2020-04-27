В Кодексе об административных нарушениях (КоАП) будет расширена ответственность за нарушение тишины в позднее время.

В новом КоАП появится штраф за ночной лай собаки и неисправную автосигнализацию

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

В проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) появился пункт об ответственности за несоблюдение режима тишины в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

С 30 января по 27 февраля 2020 года в открытом доступе прошло публичное обсуждение проекта. За это время министерству поступило около 1,3 тысячи предложений по 467 вопросам, многие из которых повторялись. Одно из важных изменений коснулось статьи о нарушении тишины и покоя граждан с 23 часов вечера до семи часов утра.

Новая формулировка нормы расширяет круг возможных нарушителей. Прежде под нее подпадали лица, которые в ночное время кричали, громко слушали музыку, играли на музыкальных инструментах или вели ремонтные работы. Теперь ответственность может грозить тем, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины. К примеру, подолгу оставляет в квартире лающую собаку или не отключает неисправную сигнализацию.

В первый раз такие нарушители, по новым правилам, смогут избежать наказания. Другой поправкой в КоАП вводится предупреждение вместо штрафа за впервые выявленное негрубое правонарушение при отсутствии отягчающих обстоятельств. Такую меру станут применять правоохранители по умолчанию, тогда как раньше выбор между предупреждением и штрафом решался на месте.

Ранее 5-tv.ru писал, что петербуржец держит в квартире двух рысей и восемь собак.

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